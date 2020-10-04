الدنمارك : إحراق المصاحف والشرطة تعتقل من يمنع ذلك – فيديو

2020/10/04 | 07:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حاولت مجموعة من المتطرفين الدنماركيين إحراق نسخ من القرآن الكريم في ميدان عام بالدنمارك خلال مقطع فيديو أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.يظهر الفيديو لحظة إمساك أنصار حزب «سترام كورس» اليميني المتطرف بعدد من المصاحف وإحراقها في سعادة عارمة على مرآى من رجال الشرطة والجميع.اجتمع عدد من أنصار […]

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