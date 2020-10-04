السلاح المنفلت تهديد للعراق وليس لاميركا

2020/10/04 | 07:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد توفيق علاوي جاءني تعليق من الاخ محمد العبادي يبرر فيه استخدام السلاح المنفلت كما في رسالته المرفقة، واجبته بالاجابة المرفقة، ولاهمية تبريره والاجابة فقد دونتهما كما هي واردة ادناه : الدكتور علاوي بعد تقديم السلام والإحترام لشخصكم الكريم :لايوجد … Readmore

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