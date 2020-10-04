اليوم الوطني لجمهورية العراق

2020/10/04 | 07:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسنين الشيخ تحية طيبة اعزائي ،، لايخفى عن الجميع ان هناك مشروع قانون ذهب الى مجلس النواب وقرء قراءة اولى لتحديد يوم وطني لجمهورية العراق ويحتفل بهذا اليوم الشعب العراقي كسائر دول العالم ، ويكون يوم يمثلهم جميعاً لما يحمله … Readmore

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