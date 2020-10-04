2020/10/04 | 07:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تكتف تركيا بإشعال الصراع في جنوب القوقاز، حيث تقدم الدعم لأذربيجان في القتال العنيف المستمر منذ أسبوع، بل تقوم وفي نفس الوقت بحشد عسكري ضخم في محافظة إدلب شمالي سوريا، الأمر الذي ينذر باندلاع أزمة إقليمية قريبا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("نذر مواجهة إقليمية" في إدلب.. تركيا ترسل قافلة عسكرية ومدرعات وإردوغان يتوعد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("نذر مواجهة إقليمية" في إدلب.. تركيا ترسل قافلة عسكرية ومدرعات وإردوغان يتوعد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).