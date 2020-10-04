الكاظمي : علاقتي مع القوى السياسية كلها متوازنة – فيديو

2020/10/04 | 08:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سرى جياد/وصف رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على نوع العلاقة بالكتل السياسة بأنها متوازنة وقال في تغريدة له على حسابه في منصة تويتر الاتهام بانحيازي للسيد مقتدى الصدر فيه ظلم وأنا اقدر مواقفه الوطنية واحميها وادعمها ولااحد يزايد على مواقف السيد مقتدى الصدر الوطنية والتاريخية .جاء ذلك في أول لقاء تلفزيوني اجرته قناة […]

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