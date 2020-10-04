الصحة تؤكد أن عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة حاليا 'غير آمنة'

2020/10/04 | 08:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طلبة المدارس

فوتو: ارشيف

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد عضو الفريق الاعلامي الطبي في وزارة الصحة والبيئة زياد حازم، الأحد، ان قرار عودة التلاميذ والطلبة الى مقاعد الدراسة حاليا غير آمن وغير سليم نظرا لظروف جائحة كورونا.

وقال حازم، في تصريحات لصحيفة "الصباح" اليوم، 4 تشرين الأول 2020، إن " قرار عودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة في الوقت الحالي، غير آمن وغير سليم نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا "، لافتا إلى أنه "بامكان طلبة المرحلة الاعدادية والجامعات متابعة المنهاج الدراسي عبر التعليم الالكتروني وبتطبيقات مختلفة كوسيلة لاستمرار التعليم وعدم تفويت فرصة ضياع العام الدراسي الجديد".

واوضح ان " ان الطلبة سيتم اقراره بعد الزيارة الاربعينية وانتهاء موسم الخريف اي بعد مضي شهر من الزيارة، لان هذا الامر قد تصاحبه زيادة بعدد حالات الاصابة الى 10 آلاف حالة يوميا، وحينها سيتم تأجيل الدوام للطلبة"، مبينا انه " حتى الآن الملامح غير واضحة ومازالت الارقام المعلنة ضمن الموقف الوبائي كما هي، لذا سيتم بعد المدة المذكورة اتخاذ القرار في حالة ارتفاع اعداد الاصابات بالعودة ام لا".

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد أكدت امس السبت، أن العراق لا يزال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما توقعت زيادة عدد الإصابات بالفيروس خلال الفترة المقبلة.

وقال الوكيل الفني للوزارة، حازم الجميلي، إن "العراق لا يزال بالموجة الأولى لفيروس كورونا، حيث إن الإصابات لا تزال مرتفعة منذ دخول الفيروس للبلاد"، مبينا أن "الإصابات لم تنخفض حتى نقول إن الموجة الأولى للفيروس قد انتهت".

ولفت إلى أنه "منذ أسابيع والإصابات بفيروس كورونا متقاربة، حيث يتم تسجيل ما يقارب 4 آلاف إصابة يوميا، تزداد و تنخفض قليلا"، متوقعا "تسجيل إصابات مرتفعة خلال الفترة المقبلة نتيجة انخفاض درجات الحرارة كما حدثت في العديد من الدول، فضلا عن عدم الالتزام من قبل المواطنين بالإجراءات الصحية في جميع مناطق العراق".

ر.إ

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