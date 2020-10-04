وزير المالية يرهن إطلاق رواتب الموظفين بتصويت البرلمان على قانون الاقتراض

2020/10/04 | 08:12 - المصدر: NRT عربية

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رواتب الموظفين

فوتو: ارشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير المالية علي عبد الامير علاوي، ان اطلاق رواتب الموظفين مرهون بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.

وقال علاوي، في تصريح للوكالة الرسمية مساء أمس السبت، 3 تشرين الأول 2020، ان "رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم اطلاقها من دون أي مشكلة"، مبينا ان رواتب ومخصصات الموظفين سيتم اطلاقها خلال الايام او الاسابيع القليلة المقبلة ".

واضاف، ان "المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض"، مؤكدا ان "القانون مهم جدا لانه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة".

ر.إ

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