خبر سيء لعشاق

2020/10/04 | 08:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة تطوير الألعاب Zynga عن إيقاف لعبة فيسبوك Farmville اعتبارا من 31 ديسمبر 2020، نظرا لأن لعبة إنشاء المزرعة الافتراضية وصيانتها تعتمد على منصة الويب أدوبي فلاش.

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