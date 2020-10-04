ملك الأردن يقبل استقالة الحكومة ويكلفها بتصريف الأعمال

2020/10/04 | 08:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أفادت وكالة أنباء “بترا” الأردنية أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قبل استقالة الحكومة وكلف رئيسها عمر الرزاز بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.وأعلنت وزارة الصحة الأردنية أمس السبت عن تسجيل 1099 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جميعها محليّة.حيث جاءت العاصمة الأردنية عمان في المركز الأول […]

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