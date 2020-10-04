 لأول مرة.. هيئة الحشد الشعبي تدخل تقنية اتصالات جديدة في زيارة الاربعين

المعلومة/بغداد..
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن ادخال مديرية الاتصالات التابعة للهيئة تقنية (gis) لتتبع مسير الزائرين من أبعد نقطة جنوبا وحتى العاصمة بغداد.
وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “هذه التقنية تعمل على إعطاء موقف تفصيلي عن كثافة الزائرين اولا بأول والوقت التقريبي لوصولهم الى كربلاء لأداء الزيارة كما إنها تعتبر الأولى من نوعها في زيارة الأربعين“.
وأضاف البيان أن “أهم الفوائد لهذه التقنية تتيح للجهات المختصة توفير الدعم الأمني والخدمات للزائرين وتوزيع الجهد بحسب الحاجة”.
انتهى/25
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( لأول مرة.. هيئة الحشد الشعبي تدخل تقنية اتصالات جديدة في زيارة الاربعين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( لأول مرة.. هيئة الحشد الشعبي تدخل تقنية اتصالات جديدة في زيارة الاربعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).