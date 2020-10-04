 لأول مرة.. هيئة الحشد الشعبي تدخل تقنية اتصالات جديدة في زيارة الاربعين

2020/10/04 | 08:32 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..





أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاحد، عن ادخال مديرية الاتصالات التابعة للهيئة تقنية (gis) لتتبع مسير الزائرين من أبعد نقطة جنوبا وحتى العاصمة بغداد.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “هذه التقنية تعمل على إعطاء موقف تفصيلي عن كثافة الزائرين اولا بأول والوقت التقريبي لوصولهم الى كربلاء لأداء الزيارة كما إنها تعتبر الأولى من نوعها في زيارة الأربعين“.





وأضاف البيان أن “أهم الفوائد لهذه التقنية تتيح للجهات المختصة توفير الدعم الأمني والخدمات للزائرين وتوزيع الجهد بحسب الحاجة”.



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