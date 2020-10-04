حقيقة إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا

2020/10/04 | 08:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أُثيرت في الساعات القليلة الماضية بعض الشائعات التي تحدثت عن إصابة النجم المصري، محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي بفيروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″.مصدر الشائعة ليس مصدرا يمكن التاكد منه لانه مواطن غاني عادي وليس صحفيا أو عامل في نادي ليفربول يُدعى برينس ماركوس.برينس ماركوس نشر الشائعة عبر حسابه الشخصي على […]

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