تخوف عالمي من نقص عقار “ريمديسفير” بعد ما تناوله ترامب

2020/10/04 | 08:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / تتزايد المخاوف العالمية بنقص عقار “ريمديسفير” لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بعد تزايد الطلب عليه خاصة لاستخدامه في بروتوكول علاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، اشترت الولايات المتحدة كميات كبيرة من الإمدادات العالمية لهذا الدواء، وقال طبيب الرئيس الأمريكي، أمس، أن ترامب يتلقى علاجا للفيروس بالعقار التجريبي […]

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