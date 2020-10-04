كاتب عربي: أميركا تخطط لاستخدام العراق في محاصرة دول جارة

2020/10/04 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..





حذر الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، وفيق ابراهيم ، السبت ، من مخططات أمريكية جديدة تنطلق عبر العراق لمحاصرة دول جارة ، ولفت إلى أن امريكا تصب جهودها نحو ثلاث دول وهي إيران والعراق ولبنان.

وقال إبراهيم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “واشنطن تركز على إيران والعراق ولبنان كون العراق يعد واحدا من أهم الدول الاستراتيجية لها حدود مع سوريا وإيران والخليج وتركيا“.





وأضاف أن “أمريكا تخطط للسيطرة على بعض المنافذ الحدودية البرية والجوية بذريعة حماية استهداف بعثاتها الدبلوماسية“.

ولفت ابراهم إلى أن “جميع المؤشرات تؤكد وقوف واشنطن وراء عمليات استهداف البعثات الدبلوماسية لترتيب اوراق انتشار قواتها من جديد”.



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