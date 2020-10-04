الكعبي: التغيير السياسي لن يحدث في ظل مشاركة نفس الأحزاب الحالية بالانتخابات المقبلة

2020/10/04 | 08:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان التغيير السياسي المنشود لن يحدث مطلقا في ظل مشاركة نفس الأحزاب الموجودة حاليا في الانتخابات المقبلة، مبينا ان المعلومات حول بيع بطاقات الناخبين وفقدان اعداد كبيرة منها ينذر بالخطر ويؤكد حسم الانتخابات لصالح نفس الجهات السياسية الحالية.

وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “مفوضية الانتخابات يجب ان تجد حلا لتغيير بطاقات الناخبين وتعتمد احصائيات دقيقة في اجراء التحديثات، وكذلك تستقل بتحركاتها وقراراتها من دون أي مؤثر حزبي او سياسي“.

وأضاف ان “التغيير المنشود والذي طالب به الشعب العراقي مرارا وتكراراً لن يحدث مطلقا، بسبب بقاء نفس الأحزاب الممسكة في السلطة والتي تتقاسم الكعكة حاليا“.

وأوضح ان “تغيير الوجوه والأحزاب الموجودة لايحدث من خلال انتخابات مبكرة، بل إجراءات تضمن عدم عودة نفس الأحزاب التي فشلت في إدارة، واحداث تغيير للدستور والنظام السياسي، والا لن يحدث شيء يقود البلد نحو الأفضل، بل بقاء المحاصصة والفساد والتردي الصحي والخدمي في عموم البلاد”.



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