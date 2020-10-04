علاوي : صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت البرلمان على قانون الاقتراض

2020/10/04 | 08:53 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – قال وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، إن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعالج العجز الراهن في البلاد.وأضاف علاوي في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الأحد ، إن “رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، لافتا إلى […]

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