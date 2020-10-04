أسرة محمد صلاح تعلن سلبية إصابته بكورونا

2020/10/04 | 08:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/أعلنت أسرة اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول الإنكليزي عن سلبية إصابته بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن اللاعب بصحة جيدة ولا صحة لما تم تداوله عن إصابته بكورونا.وقال عبدالعزيز البمبي، خال محمد صلاح إن اللاعب أتصل باسرته لطمأنتهم على نتيجة فحص العينات الخاصه به، مضيفًا أن اللاعب أكد أنه بصحة جيدة، وأن نتيجة العينة جاءت سلبية وعدم إصابته بالفيروس"./انتهى2

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