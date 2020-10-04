ایران والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية

2020/10/04 | 08:55 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى السفير الايراني في بغداد ایرج مسجدي الرئيس العراقي برهم صالح للبحث في سبل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات....

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