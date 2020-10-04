جدلية الموروث الشعبي في التمييز بين العروض المسرحيه والأفعال الطقسيه (مسرح التعزيه أنموذج) - حسام الدين مسعد

2020/10/04 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد (جدلية الموروث الشعبي في التمييز بين العروض المسرحيه والأفعال الطقسيه(مسرح التعزيه انموذج )دراسة بحثيه للباحث/حسام الدين مسعد -مصر «مقدمه»إن التراث هو الهوية الفعلية لوجود الأمة الذي يحمل مخزوناً عظيماً من قيمها وإبداعاتها، فالتراث في مجمله هو الموروث الثقافي والفكري والديني والأدبي والفني، وهو العقيدة والشريعة والعقل والذهنية المتأتية من السلف الصالح ، كما أنه حاضر فينا ومعن ......





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