انتفاضة سبتمبر الظافره تدشن افق ثوري جديد - عدلي محمد احمد

2020/10/04 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدلي_محمد_احمد اين ذهبت تحركات انتفاضة سبتمبر ؟ هذا سؤال من الضروري علميا ومنهجيا الاجابه عليه, فتحركات الجماهير مهما تكن محكومه بحالتها العفويه التي تشكلها عوامل متعدده , الا انها تظل امرا يمكن ويجب دراسة حالته العقليه والنفسيه, خصوصا عندما تنطلق التحركات وتصنع في مواجهتها تحركات مضاده من جانب دولة رأس المال, وعلي الاخص ان المظاهرات الليليه فيما عرف بجمعة الغضب كانت قد تصاعدت وتضاعفت تقريبا اعداد مواقعها , وجما ......





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