السوسيولوجيا في روسيا ما قبل ثورة اكتوبر - مالك ابوعليا

2020/10/04 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا الكاتب ايغور اناتولييفيتش غولوسينكو*ترجمة مالك أبوعليانشأت السوسيولوجيا في روسيا كعلمٍ مُستقلٍ عن أنماط تطور وعمل النُظُم الاجتماعية بعد اصلاح عام 1861، عندما تم أخيراً رفع بعض الحظر الرسمي عن دراسة المشاكل الاجتماعية التي كانت موجودةً سابقاً.



حتى أنه كان ممنوعاً استخدام مُصطلح "المُجتمع" و"التقدم" في الأوراق والوثائق الرسمية في روسيا ما قبل الاصلاح.



على الرغم من كل التناقضات الرهي ......





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