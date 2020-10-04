 كوجر: رواتب الموظفين لن تستقطع والقضاء رفض هكذا قرار في عهد العبادي

2020/10/04 | 09:01 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، ان رواتب الموظفين لن يجري عليها أي تلاعب او استقطاع من قبل الحكومة، لافتا الى ان القضاء رفض هكذا قرار في عهد العبادي كونه غير دستوري.

وقال كوجر لـ /المعلومة/، ان “رواتب الموظفين لم تتغير ولم يجر عليها أي تخفيض، وكذلك لاتوجد أي نية لاتخاذ مثل هذا الاجراء في الوقت الراهن“.

وأضاف ان “رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي اتخذ خطوة باتجاه استقطاع 3% من رواتب الموظفين لدعم الحشد الشعبي وتم رفض ونقض ذلك من قبل المحكمة الاتحادية“.

وأضاف ان “الدستور والقانون ورفض المحكمة الاتحادية لاستقطاع رواتب الموظفين وتخفيضها يؤكد عدم تمكن الحكومة من القيام بأي خطوة تمس رواتب الموظفين او تتلاعب بها”.



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