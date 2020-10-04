2020/10/04 | 09:03 - المصدر: عين العراق

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الأحد 4 أكتوبر 2020 | 08:50 صباحاً | عدد القراءات : 18

الصحة: عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة غير آمنة

بغداد/..أعد عضو الفريق الاعلامي الطبي في وزارة الصحة والبيئة الدكتور زياد حازم، الاحد، قرار عودة التلاميذ والطلبة الى مقاعد الدراسة حاليا غير آمن وغير سليم نظرا لظروف جائحة كورونا.

وقال حازم، انه "بامكان طلبة المرحلة الاعدادية والجامعات متابعة المنهاج الدراسي عبر التعليم الالكتروني وبتطبيقات مختلفة كوسيلة لاستمرار التعليم وعدم تفويت فرصة ضياع العام الدراسي الجديد"، مشيرا الى ان " عودة التلاميذ والطلبة الى مقاعد الدراسة حاليا غير آمن وغير سليم نظرا لظروف جائحة كورونا".

ولفت حازم الى ان "دوام الطلبة سيتم اقراره بعد الزيارة الاربعينية وانتهاء موسم الخريف اي بعد مضي شهر من الزيارة، لان هذا الامر قد تصاحبه زيادة بعدد حالات الاصابة الى 10 آلاف حالة يوميا، وحينها سيتم تأجيل الدوام للطلبة، لكن حتى الان الملامح غير واضحة ومازالت الارقام المعلنة ضمن الموقف الوبائي كما هي، لذا سيتم بعد المدة المذكورة اتخاذ القرار في حالة ارتفاع اعداد الاصابات بالعودة ام لا".انتهى4

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