قمة بين يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الايطالي لأول مرة بقيادة بيرلو وجاتوزو

2020/10/04 | 09:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع قمة بين يوفنتوس ضد نابولي في الساعة 21:45 مساء اليوم الأحد بتوقيت مكة و بغداد، على ملعب أليانز ستاديوم في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي في أول مواجهة بين الزملاء السابقين جينارو جاتوزو مدرب نابولي وأندريا بيرلو المدير الفني لليوفي ولعب الثنائي مع […]

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