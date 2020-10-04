وزير المالية : لن يتم اطلاق الرواتب الا بعد اقرار قانون الاقتراض

2020/10/04 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية : رواتب ومخصصات الموظفين سيتم إطلاقها خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة

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