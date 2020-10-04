استعدادا للاربعينية.. الحشد الشعبي ينفذ عمليات تنظيف واكساء كبرى في كربلاء

2020/10/04 | 09:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..





استنفرت مديرية التموين والنقل في معاونية الميرة طاقاتها للمساهمة في عمليات التنظيف ونقل النفايات إلى مواقع الطمر الصحي، فيما ساهمت في اكساء وتعبيد بعض الطرق والمناطق تمهيدا لإستقبال الزوار.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أنه “من أجل كربلاء انظف واجمل استنفرت مديرية التموين والنقل في معاونية الميرة طاقاتها للمساهمة في عمليات التنظيف ونقل النفايات إلى مواقع الطمر الصحي فضلا عن مشاركة العجلات الحوضية بتوفير الماء الصالح للشرب للمواكب الحسينية“.





وأضاف البيان، أن “آليات معاونية الميرة تساهم ايضا في اكساء وتعبيد بعض الطرق والمناطق في مدينة كربلاء المقدسة تمهيدا لإستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)”.



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