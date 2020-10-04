2020/10/04 | 09:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – يحتضن ملعب “كامب نو” موجهة من العيار الثقيل تجمع بين برشلونة ضد نظيره إشبيلية، وذلك في الساعة العاشرة بتوقيت مكة و بغداد من مساء اليوم الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني للموسم الجديد 2020/2021، ويدخل البارسا اللقاء بعد أن قدم مستوى مميز وأداء راقي، وظهر بثوب جديد عن […]

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