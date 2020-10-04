تقرير: لهذا السبب العراق أقل دول أوبك امتثالا لخفض إنتاج النفط

2020/10/04 | 09:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقل نفطي

فوتو: ارشيف

منذ 7 دقیقة

136 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد موقع " أويل برايس" الأميركي المتخصص بشؤون النفط والطاقة، ان العراق أقل أعضاء منظمة "اوبك" امتثالا لخفض إنتاج النفط، حيث أنه على الرغم من وعوده المتكررة بالالتزام باتفاق "أوبك بلس"، تظهر بيانات التصدير أن العراق، رفع صادراته من الخام بشكل طفيف في أيلول الماضي مقارنة بشهر آب.

وذكر الموقع، المتخصص بأخبار الطاقة، في تقرير له أمس السبت، 3 تشرين الأول 2020، أن العراق صدر نحو 78 مليون برميل من النفط الخام في شهر أيلول الماضي، وفقا لبيانات وزارة النفط ، مبينا ان "هذا يعني أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام بلغ 2,613 مليون برميل يوميا لشهر أيلول، بارتفاع طفيف عن 2,597 مليون برميل يوميا من الخام الذي صدرته البلاد في آب الماضي".

وأضاف التقرير ان "العراق حصل على إيرادات بلغت 3,167 مليار دولار من صادراته النفطية في أيلول الماضي، بمتوسط سعر 40,407 دولارا للبرميل الذي يصدره".

واوضح ان "هذه الأرقام تظهر أن ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك رفع صادراته في أيلول بشكل طفيف، على الرغم من حقيقة أن لديه الكثير من الالتزامات التي يجب القيام بها لتعويض عدم امتثاله بالحصص في السابق".

وتابع أن "العراق يعد العضو الأقل امتثالا لاتفاقية أوبك بلس لخفض الإنتاج، حيث يعد منذ أشهر بتخفيض إنتاجه النفطي والالتزام بحصته لكنه لم يفعل ذلك".

من جانبه أفاد المحلل الاقتصادي حميد البكاء بان "العراق بأمس الحاجة لزيادة وارداته النفطية بعد التدهور الكبير الذي شهدته أسواق النفط العالمية نتيجة تفشي فيروس كورونا وتراجع الأسعار".

وأشار إلى أن "التحسن الأخير الذي طرأ على سعر الخام شجع بغداد على زيادة صادراتها النفطية في محاولة منها لتغطية العجز الحاصل في ميزانيتها المالية".

وكان وزير النفط، إحسان عبد الجبار، أكد في بيان الأسبوع الماضي، ان "العراق ملتزم باتفاق أوبك+ القاضي بخفض الإنتاج، ويعمل مع المنتجين الأعضاء في أوبك وخارجها، على مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية بما في ذلك انتشار فيروس كوفيد -19 الذي تسبب في تراجع الطلب العالمي على النفط".

وجاء كلام الوزير بعد قيام الصحيفة الرسمية في البلاد بنشر تصريح منسوب لعبد الجبار، تحدث فيه عن اتفاق وشيك مع مجموعة "أوبك +" لزيادة صادرات العراق من النفط الخام.

وخلال البيان نفت وزارة النفط العراقية هذه الأنباء وقالت إن "وزير النفط لم يدل بهذا التصريح ولم يلتق بمراسل الصحيفة، وسبق لوزارة النفط أن قامت بنفي تصريحات سابقة نشرتها الصحيفة ضمن نفس السياق".

وشهدت أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرا تقلبات طفيفة لكنها تحسنت بشكل ملحوظ قياسا بالأشهر الأولى من تفشي جائحة كورونا حيث يتراوح سعر البرميل حاليا بين 42 و45 دولارا قياسا بأقل من 20 دولارا في نيسان الماضي.

ويمثل انخفاض الإيرادات النفطية كارثة بالنسبة للعراق، كونه يعتمد على موارد النفط لتمويل أكثر من 90 بالمئة من ميزانية البلاد، حيث يحتاج العراق، لحوالي 4,5 مليار دولار لدفع رواتب ومعاشات تقاعدية وتأمين نفقاته حكومية.

ويتحمل القطاع الحكومي المسؤولية الأكبر لتأمين فرص العمل في العراق، وتدفع الحكومة رواتب أكثر من أربعة ملايين شخص بالاضافة الى معاشات ومعونات اجتماعية لنفس العدد تقريبا.

جدير بالذكر ان العراق خفض في شهر آب الماضي، صادراته النفطية إلى 2,597 مليون برميل يوميا بدلا من 2,763 مليون برميل يوميا في حزيران، وفقا لبيانات وزارة النفط.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقرير: لهذا السبب العراق أقل دول أوبك امتثالا لخفض إنتاج النفط) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقرير: لهذا السبب العراق أقل دول أوبك امتثالا لخفض إنتاج النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).