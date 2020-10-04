مصدر مقرب من البيت الأبيض يكشف تطورات جديدة في حالة ترمب الصحية

2020/10/04 | 09:14 - المصدر: NRT عربية

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الرئيس الأميركي دونالد ترمب

فوتو: ارشيف

منذ 29 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أفاد مصدر مقرب من البيت الأبيض، الأحد، ان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، تلقى أكسجينا إضافيا لأول مرة منذ إصابته بفيروس كورونا قبل يومين.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن المصدر، قوله في تصريحات صحفية، اليوم، 4 تشرين الأول 2020، إن "ترمب حصل بالتأكيد على أكسجين إضافي، وحدث ذلك يوم الجمعة"، في حين أكد طبيب ترمب، شون كونلي، للصحفيين أمس، إن الرئيس "ليس على الأكسجين في الوقت الحالي".

وعندما سئل عما إذا كان قد حصل على كل شيء، لم يرد كونلي بشكل مباشر، قائلا "لم يكن بحاجة إلى أي شيء هذا الصباح على الإطلاق."

وردا على سؤال عما إذا كان قد تلقى أكسجينا إضافيا كجزء من علاجه من فيروس كورونا، قال كونلي: "في الوقت الحالي لا يفعل ذلك".

وكان أطباء معالجون للرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكدوا أمس السبت، انه في حالة جيدة، حيث لم يعد يعاني من الحمى أو صعوبة في التنفس، وأنه لا آثار خطيرة أخرى على ما يبدو، بعد إصابته بفيروس كورونا.

ر.إ

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