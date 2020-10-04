ريال مدريد يحل ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفانتي في الليغا

2020/10/04 | 09:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – يحل نادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليفانتي خلال المباراة التي تجمع الفريقين في الساعة الخامسة من عصر اليوم الأحد على ملعب “سيوتات دي فالنسيا”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني، حيث يدخل الريال مباراة محتلًا المركز الثالث على جدول الترتيب برصيد 7 نقاط، بينما ليفانتي يتواجد في المركز الثالث […]

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