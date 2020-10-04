معسكر خارجي يجهز كرة الصقور للموسم الجديد

2020/10/04 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اكد المدرب المساعد لفريق القوة الجوية حمزة هادي اكتمال صفوف فريقه، مبينا ان الفترة المقبلة ستشهد اقامة معسكر خارجي للوصول الى الجاهزية التامة قبل الدخول في منافسات الموسم الكروي الجديد.

وقال هادي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، إن " صفوف الفريق مكتملة خصوصا بعد وصول اللاعب لؤي العاني ومدرب اللياقة البدنية الاسباني كارلوس غونزاليس والايام المقبلة ستكتمل اجرائات وصول المحترف الاجنبي ".

واضاف هادي ان" الفريق سيجري معسكراً خارجياً يخوض من خلاله وحدات تدريبية صباحية ومسائية بالاضافة الى مباريات تجريبية من اجل الوصول الى الجاهزية الكاملة قبل انطلاق المنافسة المحلية".

وبين هادي ان" كتيبة الصقور بقيادة ايوب اوديشو ستكون رقما صعبا في الموسم الجديد لتضيف لقباً جديداً الى القابه السابقة واسعاد جماهير النادي".

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