2020/10/04 | 09:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقلة / أعلنت الشركة العامة لتصنيع الحبوب احدى شركات وزارة التجارة الانتهاء من تجهيز المطاحن بالحنطة لتجهيز المواطنين بالحصة الثامنة من مادة الطحين في جميع محافظات البلاد .وقال وزير التجارة في بيان تلقته المستقلة ان مطاحن المحافظات استلمت حصصها من مادة الحنطة وبدأت بانتاج وتوزيع كامل مخصصها من طحين الحصة الثامنة وباشرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن تجهيز المطاحن بمادة الحنطة لتحهيز المواطنين بالوجبة الثامنة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن تجهيز المطاحن بمادة الحنطة لتحهيز المواطنين بالوجبة الثامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).