بومبيو سيختصر رحلته إلى آسيا هذا الأسبوع الحالي

2020/10/04 | 09:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيختصر رحلته إلى آسيا هذا الأسبوع بظل وجود الرئيس دونالد ترامب في المستشفى حيث يتلقى العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت أورتيغاس في بيان أن بومبيو سيكون في طوكيو من الأحد إلى الثلاثاء حيث سيلتقي وزراء خارجية أستراليا […]

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