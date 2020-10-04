الحشد الشعبي ينشئ محطتين لانتاج الثلج وماء Ro لخدمة زوار الأربعينية

2020/10/04 | 09:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أنشأت معاونية الميرة في هيئة الحشد الشعبي، محطتين لإنتاج الثلج وماء Ro لخدمة زوار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “معاونية الميرة في هيئة الحشد الشعبي أنشأت محطتين لإنتاج الثلج وماء Ro للمساهمة بخدمة زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام“.

وأضاف البيان، أن “الطاقة الانتاجية لمعمل الثلج تبلغ٤٨٠ قالب ثلج يوميا”.



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