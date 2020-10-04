دراسة : شرب القهوة قبل الفطور عادة سيئة قد تلحق بك ضررا كبيرا

2020/10/04 | 09:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اذا كنت ممن يحرصون على شرب فنجان القهوة قبل أن تتناول وجبة الفطور، فإن خبراء الصحة ينصحونك بالإقلاع عن هذه العادة التي يصفونها بالسيئة، لأنها تلحق ضررا كبيرا بالجسم كما تنذر بعدد من الاضطرابات الخطيرة.وبحسب الدراسة المنشورة في الصحيفة البريطانية لعلم التغذية “بريتيش جورنال أوف نيوتريشن”، فإن شرب القهوة قبل تناول الفطور من شأنه […]

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