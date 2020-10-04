تلقى ’جرعة ثانية’.. البيت الأبيض يصدر بياناً بشأن حالة ترامب الصحية

2020/10/04 | 09:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس

أعلنت دوائر رسمية في الولايات المتحدة ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حقق تقدماً في الحالة الصحية بعد الجرعة الثانية من علاج ريمديسفير دون حصول مضاعفات تذكر.

وقال البيت الابيض في بيان تابعه "ناس"، (4 تشرين الأول 2020) إن "الوضع الصحي للرئيس دونالد مستمر في التحسن، وقد حقق تقدما حقيقيا منذ تشخيصه".

وبحسب البيان، فقد "انتهى الرئيس هذا المساء من جرعته الثانية من ريمديسيفير دون مضاعفات.



ولا يزال دون حمى ودون الأوكسجين الإضافي وبمستوى تشبع بين 96 بالمئة و98 بالمئة طوال اليوم".

وأكد البيان أن ترامب "أمضى معظم وقت ما بعد الظهيرة بالقيام بالعمل، وكان مستيقظا ويتحرك في الجناح الطبي دون صعوبة".

ولفت البيان إلى أنه وحتى انتهاء الوضع الراهن للرئيس "يبقى الفريق متفائلا بحذر".

وأشار البيان إلى أن "خطة الغد هي متابعة الملاحظة بين جرعات ريمديسيفير، ومراقبة حالته السريرية عن كثب، خلال الدعم الكامل لقيامه بالواجبات الرئاسية".

ورغم وجوده في المستشفى، حرص ترامب على طمأنة الشعب الأميركي على صحته، وذلك بتغريدات ومقطع فيديو، قام بنشرها جميعا عبر حسابه على تويتر.

وقال ترامب، الذي يخضع للعلاج من مرض كوفيد-19 في مستشفى عسكري خارج واشنطن، في فيديو جديد عبر تويتر "كنت قد وصلت إلى المستشفى وأنا متعب والآن أشعر بتحسن كبير".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزير مايك بومبيو سيسافر إلى اليابان في وقت لاحق اليوم الأحد، لكنه لن يزور منغوليا وكوريا الجنوبية وفقا للمقرر وذلك بعد إعلان إصابة ترامب بكورونا.

وكان بومبيو يعتزم في البداية زيارة البلدان الثلاثة في الفترة بين الرابع والثامن من تشرين الأول.

وسيتوجه الوزير إلى اليابان اليوم على أن يعود في السادس من تشرين الأول.

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