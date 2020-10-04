صحف الاحد تولي اهتماما لتوجيه الكاظمي بتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين..ولنصائح الصدر للمتظاهرين

2020/10/04 | 09:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اولت صحف الاحد الصادرة اليوم اهتماما لتوجيه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، بتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين..ولنصائح زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر للمتظاهرين.فقد قالت صحيفة الصباح شبه الرسمية التابعة لشبكة الاعلام العراقية ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،وجه أمس السبت، بتسريع إكمال التسجيل البايومتري للناخبين، داعياً جميع الجهات الرسمية والشعبية الى دعم المفوضية على جميع الأصعدة لإكمال استعداداتها لإجراء الانتخابات المبكرة المقبلة.واضافت الصحيفة ان الكاظمي،دعا في بيان لمكتبه،”المواطنين العراقيين المؤهلين للتصويت الى الإسراع بتحديث بياناتهم الانتخابية للحصول على البطاقة الانتخابية البايومترية الخاصة بكل منهم مشددا على “أهمية تمكين جميع الناخبين من التصويت في الانتخابات النيابية المبكرة، المقرر إجراؤها في السادس من شهر حزيران المقبل”، معتبرا أن “مشاركتهم الواسعة في التصويت دليل على ثقة الشعب العراقي بالديمقراطية والنظام المدني الدستوري، كما ستسهم هذه المشاركة في قطع الطريق على المسيئين لنزاهة وشفافية العملية الانتخابية.وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزمان/ طبعة العراق/ان وزير الخارجيّة فؤاد حسين اكد لنظيره الامريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي، ان الحكومة اتخذت سلسلة اجراءات امنية لوقف الاعتداءات على المنطقة الخضراء ومطار بغداد الدولي.ونقلت الصحيفة عن بيان للخارجية قوله ان (حسين و بومبيو بحثا خلال اتصال العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئي للإدارة الأمريكية بسحب السفارة من بغداد)، واعرب الوزير ، بحسب البيان عن (القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قراراً سياديّاً يخصّ الجانب الأمريكي، ولكن قد يؤدّي إلى نتائج لا تصُب في مصلحة الشعب العراقي)، مشيرا الى ان (الحكومة العراقيّة اتخذت عدداً من الإجراءات الأمنية،التنظيميّة والسياسية والدبلوماسية لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار، وسوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل).



واوضحت الصحيفة من جانبه ، أكّد بومبيو أن (العلاقات الأمريكية-العراقية مُهمّة للجانبين، كما ناقش الجانبان مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في العراق).وفي موضوع اخر قالت صحيفة الزوراء التابعة لنقابة الصحفيين العراقيين ان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، حذر امس السبت، الحكومة من عدم تحقيق اربعة مطالب رئيسية، فيما وجه سبع نصائح للمتظاهرين بمناسبة مرور عام على التظاهرات.ونقلت الصحيفة عن السيد الصدر في تغريدة له على “تويتر” قوله: انه مرت علينا الذكرى السنوية الاولى لما يسمونها (بانتفاضة تشرين)، تغمد الله شهداءها بالرحمة والرضوان، ومن الله على جرحاها بالصحة والشفاء وعلى معتقليها بالحرية والخلاص مضيفا انه مرت هذه الذكرى والكثير من مطالبها ومطالبنا لم تتحقق الى الآن، ولا اعني المطالب الجزئية والثانوية بل:1/الانتخابات المبكرة وبإشراف أممي وبآلية لا تتيح للأحزاب الفاسدة التربع على عرش الحكم والتسلط على الرقاب مرة أخرى.2/إرجاع الخدمات للشعب العراقي وبأسرع وقت ممكن.3/محاسبة كبار الفاسدين والمخربين والخارجين عن القانون بواسطة القضاء النزيه.4/محاسبة المعتدين على المتظاهرين من عام 2016 حتى عامنا هذا.وركزت الصحيفة على تاكيده: لذا من هنا أنصح جميع الثائرين بكل توجهاتهم انتظار تحديد موعد الانتخابات المبكرة وبقانون انتخابي عادل، وعدم زج العراق بأتون العنف والغوغاء الأرعن والتصرفات الصبيانية السمجة.مضيفا انه في حال لم تف الحكومة بوعدها الانتخابي ..



فإن ذلك يعني ضياع العراق.واضافت الصحيفة ان السيد الصدرنصح ، كل من يريد التظاهر أن يلتزم بما يلي:1/السلمية بأعلى درجاتها.2/الالتزام بالشرع والاعراف المعمول بها.3/الحفاظ على السلم الاهلي والصحة العامة.4/عدم الاستعانة بدول خارجية فهذا مناف لحب الوطن..والاستعانة بالظالم ولو على الظالم حرام.5/التحلي بحكمة وحب الوطن..



فإن مستقبل العراق مجهول، وقد يقع بين أفكاك الاعداء من الداخل والخارج.6/عدم التعدي على القوات الامنية على الاطلاق، ومن ضربك على خدك الايمن فقدم له الايسر.7/عدم زج العناوين الثائرة والشخصيات الناشطة بعنوان سياسي علني أم سري على الاطلاق..



فليس هدف الثائر التسلط وإنما إنقاذ الوطن/انتهى

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