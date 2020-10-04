وزير مالية العراق يرهن رواتب الموظفين بتصويت البرلمان على قانون الاقتراض

2020/10/04 | 09:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رهن وزير المالية العراقي علي عبد الامير علاوي، اطلاق رواتب الموظفين بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض....

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