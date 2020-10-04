2020/10/04 | 09:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر عن امانة شؤون الثقافة الكوردية في الاتحاد العام للادباء والكتاب العراقيين العدد الرابع من المجلة الفصلية (الاديب الكوري) التي يراس تحريرها الاديب حسين الجاف.

من ابرز المواضيع التي نشرت في هذا العدد، ملف عن رحيل عميد الادب الكوردي د.عزالدين مصطفى ساهم فية حسين الجاف، فاضل ثامر..



د.رؤوف عثمان، وملف عن الذكرى العاشرة لرحيل المفكر الكوردي د.



معروف خزندار ساهم فيه د.عماد الجواهري ود.فرح صابر وحسين الجاف، و ملف بأسم (مبدعون كورد من كركوك) قصائد بدل رفو، اية سردار، صلاح حمة امين واخرون ومقالة بعنوا عبدالرحمن الطالباني /خالص بقلم البروفيسور د.نوري الطالباني وحكايات الاطفال من الفولكلور الكوردي للكاتب نجاة خوشناو..



وكذلك مقالة مهمة جدا بعنوان (دور المثقفين الكورد في المنظمات المهنية الثقافية العراقية).

كركوك / رزكار شواني PUKmedia ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صدور عدد جديد من مجلة الاديب الكوردي ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صدور عدد جديد من مجلة الاديب الكوردي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).