أول فيديو لترامب: شعرت بالتعب والأيام المقبلة اختبار حقيقي

2020/10/04 | 09:29 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنه توجه إلى مستشفى "والتر ريد" وهو يشعر بالتعب إثر إصابته بفايروس كورونا، لكنه بات يشعر بتحسن حاليا.

واعتبر ترامب في مقطع فيديو نشره على "تويتر"، هو الأول له منذ دخوله إلى المستشفى، أن الأيام المقبلة ستكون "الاختبار الحقيقي".

وظهر الرئيس الأميركي مرتديا حلة من دون رابطة عنق خلال المقطع الذي استغرق نحو 4 دقائق، مضيفا "سنرى ما سيحدث خلال اليومين المقبلين".

وفي وقت سابق، السبت، قال كبير موظفي البيت الأبيض، مارك ميدوز، إن ترامب "يبلي بلاء حسنا"، وإن الأطباء سعداء جدا بمؤشراته الصحية.

وأبلغ ميدوز الصحفيين "الرئيس يبلي بلاء حسناً، يتحرك وليس طريح الفراش، ويطلب المستندات من أجل مراجعتها".

وأضاف ميدوز "التقيت به مرات عدة اليوم (لمناقشة) أمور متنوعة".

وقبل ذلك، غرد الرئيس الأميركي بشأن حالته الصحية عقب الإعلان عن إصابته بفايروس كورونا ودخوله إلى المستشفى.

وأشاد ترامب في تغريدة على موقع "تويتر" بالطاقم الطبي في مستشفى "والتر ريد"، قائلا: "بمساعدة منهم، أشعر الآن أنني بحالة جيدة".

من جهة أخرى أفاد طبيب البيت الأبيض أن ترامب يتنفس جيدا من دون مساعدة ولا يتلقى دعما بالأكسجين داخل المستشفى.

وقال شون كونلي "حاليا، أنا والفريق (الطبي) مرتاحون جدا للتقدم الذي أحرزه الرئيس"، مضيفا أن ترامب "لم يعان من الحمى طوال 24 ساعة".

وأوضح من أمام المستشفى "لقد راقبنا وظائف القلب والكليتين والكبد وهي تعمل بشكل طبيعي".

وأضاف كونلي "لم يتلق الرئيس هذا الصباح الأوكسجين ولا يواجه صعوبة بالتنفس أو المشي في الجناح المخصص للبيت الأبيض".

ووفقا لطبيب البيت الأبيض، عانى ترامب (74 عاما) من سعال واحتقان خفيف وإرهاق، لكن الأعراض "تتقلص وتتحسن".

لكن مصدرا مطلعا على وضع ترامب الصحي أعطى تشخيصا أقل إيجابية.

وقال المصدر إن "الوظائف الحيوية للرئيس خلال الساعات الـ24 الماضية كانت مثيرة جدا للقلق، وستكون الساعات الـ48 المقبلة، حاسمة على مستوى الرعاية المقدمة له.



لسنا بعد في مسار واضح نحو التعافي التام".

PUKmedia وكالات‌

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