طقس العراق : انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع احتمالية هطول الأمطار

2020/10/04 | 09:29 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – تشير التنبؤات الجوية إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع احتمالية هطول الأمطار في عدد من مناطق الوسط والشمال.وقال الراصد الجوي صادق عطية في توضيح تابعته المستقلة، إن “العاصمة بغداد ومدن الشمال ودعت درجات الحرارة العظمى عند مستويات 40 مـئوية وستتبعها مدن الجنوب نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل”.وأضاف، “تدريجياً […]

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