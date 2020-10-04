الرافدين: التقديم على قروض 50 مليون يكون بحسب الرقعة الجغرافية

2020/10/04 | 09:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن مصرف الرافدين ان التقديم على قروض ٥٠ مليون للموظفين و ٣٠ مليون للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “نسبة فائدة قروض ٥٠ مليون لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين و ٣٠ مليون للمواطنين تصل الى ٥ بالمئة”.

ودعا المواطنين والموظفين الى “زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات الجديدة التي تم وضعها بخصوص قروض تأهيل وترميم الدور السكنية”، موجهاً فروعه في بغداد والمحافظات بـ”تسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على تلك القروض”.

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