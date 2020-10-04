التعليم العالي : تشهد جامعات البلاد زيادة ملحوظة في أعداد الطلبة من خريجي هذا العام

2020/10/04 | 09:32 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – رجحت وزارة التعليم العالي، أن تشهد جامعات البلاد زيادة ملحوظة في أعداد الطلبة من خريجي الدراسة الإعدادية هذا العام، عقب امتحانات خاضها أكثر من 350 ألف طالب وطالبة.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي، في تصريح تابعته المستقلة اليوم الاحد، إن “تقدير الزيادة بني على مؤشر أولي يتمثل بأعداد الطلبة الذين أدوا […]

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