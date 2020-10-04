2020/10/04 | 09:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: اين نيوز} توقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تشهد جامعاتها هذا العام، زيادة ملحوظة بأعداد الطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية قياسا بالعام الماضي.وبين المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في تصريح صحفي، ان "تقدير الزيادة بني على مؤشر أولي يتمثل بأعداد الطلبة الذين ادوا الامتحانات العامة للدور الأول والذين قدرت أعدادهم بأكثر من 350 الف طالب وطالبة".وأشار الى انه ورغم جميع التحديات فان نسبة النمو في مدخلات الجامعات لهذا العام ستخضع الى تبويب وتصنيف وفق معايير المعدل ورغبة الطالب والطاقة الاستيعابية للكليات والاقسام العلمية".ولفت العبودي الى، ان "التعليم المدمج الذي سيعتمد في العام الدراسي الجديد المقرر ان يبدأ في السادس من شهر كانون الأول المقبل، سيسهم في تمكين الجامعات من استيعاب نسبة ليست بالقليلة، لاسيما في التخصصات ذات البعد النظري التي ستقوم على آليات التعليم الالكتروني".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم تتوقع زيادة عدد الطلبة في القبول المركزي وتحدد موعد بدء التعليم المدمج ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم تتوقع زيادة عدد الطلبة في القبول المركزي وتحدد موعد بدء التعليم المدمج ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).