استطلاع رأي: اتجاه لدى ناخبي حزب

2020/10/04 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في تطور بارز على الساحة السياسية في بريطانيا، أظهر استطلاع للرأي العام، اتجاه لدى مؤيدي وناخبي حزب "المحافظين" لتحويل أصواتهم إلى حزب "العمال" المعارض"، فضلاً عن تأييدهم كيح قوانين حقوق الإنسان الأوروبية، باعتبار أنّ بلادهم أصبحت خارج الاتحاد الأوروبي.

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