الرافدين: التقديم على قروض ٥٠ مليون يكون بحسب الرقعة الجغرافية

2020/10/04 | 09:36 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اعلن مصرف الرافدين، الاحد، ان التقديم على قروض ٥٠ مليون للموظفين و ٣٠ مليون للمواطنين لغرض ترميم وتأهيل الدور السكنية يكون حسب الرقعة الجغرافية .

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، ان “نسبة فائدة قروض ٥٠ مليون لترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين و ٣٠ مليون للمواطنين تصل الى ٥ بالمئة”.

ودعا المصرف المواطنين والموظفين الى “زيارة فروع المصرف للاطلاع على التعليمات الجديدة التي تم وضعها بخصوص قروض تاهيل وترميم الدور السكنية”، موجها فروعه في بغداد والمحافظات بـ”تسهيل وتبسيط اجراءات الحصول على تلك القروض”.



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