الكهرباء: العراق سيكون محوراً لنقل الطاقة في المنطقة

2020/10/04 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداكدت وزارة الكهرباء أن العراق سيكون محورا مهما لتمرير الطاقة بين معظم الدول ومستهلكا لها عند الحاجة، مفصحة عن تفاوت نسب الانجاز بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي، في تصريح أوردته صحيفة "الصباح" الرسمية واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العراق ابرم اتفاقية للربط المشترك مع الاردن لتبادل الطاقة من خلال اقامة خط (رويشة – قائم) ونصب محطة القائم التحويلية (400 كي في)، وسيتم تزويده كمرحلة اولى بـ 150 ميغاواط وصولا الى 960 ميغاواط".

وأضاف أن "المشروع الذي تنفذه شركة جنرال اليكتريك الامريكية يعد اللبنة الاولى لمشروع الربط (العراقي – الاردني – المصري) والذي سيؤهل للربط الثماني"، مفصحا عن و"جود خطة لان يكون المشروع بواقع خطين".

وارجع العبادي تعطل اعمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الى "جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفوط العالمية".

ولفت الى "عقد اجتماعات دورية مع هيئة الربط الخليجي لمعاودة العمل"، مشيراً الى تقدير "مدة انجاز المشروع بـ16 الى 18 شهرا".

واستدرك بالقول إن "انجاز مشروع الربط التزامني مع ايران سيسهم بموثوقية الشبكة الكهربائية بينهما"، منوها على أن "البلدين يرتبطان بثلاثة خطوط لنقل الطاقة بحجم 1200 ميغاواط".

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