الرافدين:3000 متلكئ لم يسددوا أقساط «بسماية»

2020/10/04 | 09:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادلوّح مصرف الرافدين باللجوء إلى الاجراءات القانونية بحق 3000 شخص متلكئ عن تسديد ما بذمته من الاقساط الشهرية لقروض مشروع مجمع "بسماية" السكني.

وقال مدير اعلام المصرف وسام محمد، إن "المصرف شرع باسترداد تلك الاموال فضلا عن مخاطبة هيئة الاستثمار الوطنية لاتخاذ الاجراءات القانونية وتبليغ مركز شرطة بسماية لسحب الشقق من المتلكئين في حال عدم تسديد المبالغ المترتبة عليهم".

وبسماية هي مشروع سكني يقع على مسافة 10 كم جنوب شرق مدينة بغداد، تنفذه شركة "هانوا" الكورية ومن المؤمل أن يستوعب حوالي 600 ألف شخص بعد إنشاء 100 ألف وحدة سكنية.

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