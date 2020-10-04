نائبة مستقلة: تأكيدات على وجود 4 ملايين استمارة انتخابية بدأت الأحزاب تقاسمها

2020/10/04 | 09:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بينت النائبة المستقلة ندى شاكر، ان هناك تأكيدات لمفوضية الانتخابات السابقة على وجود 4 ملايين استمارة انتخابية بدأت الأحزاب تقاسمها فيما بينها.

وقالت شاكر لـ /المعلومة/، ان “الهدف من اجراء الانتخابات المبكرة هو تصحيح المسار السياسي الذي أوصل البلد الى مايحمد عقباه، وفي حال استمرار الحال على ماهو عليه وانتشار السلاح والمال السياسي والعمل بالبطاقة الالكترونية لاجراء الانتخابات، فأن التغيير لن يكون حقيقيا“.

وأضافت ان “هناك تأكيدات بوجود 4 ملايين استمارة انتخابية بدأت الأحزاب بتقاسمها، كما ان هناك أحزاب تصر على العمل بمبدأ محدد فيما يتعلق بالدوائر الانتخابية“.

وبينت ان “البلد يعاني من سوء التخطيط في اجراء الانتخابات وعدم الاعتماد على احصائيات دقيقة فيما يتعلق بالتعداد السكاني للبلاد”.



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