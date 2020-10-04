2020/10/04 | 09:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قطاع الكهرباء

فوتو: ارشيف

الان

6 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، ان العراق سيكون محورا مهما لتمرير الطاقة بين معظم دول المنطقة ومستهلكا لها عند الحاجة، فيما كشفت عن تفاوت نسب الانجاز بمشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة احمد العبادي، في تصريح صحفي تابعه ديجيتال ميديا إن آر تي، اليوم 4 تشرين الأول 2020، ان "العراق ابرم اتفاقية للربط المشترك مع الاردن لتبادل الطاقة من خلال اقامة خط (رويشة – قائم) ونصب محطة القائم التحويلية (400 كي في)، وسيتم تزويده كمرحلة اولى بـ 150 ميغاواط وصولا الى 960 ميغاواط"، عادا المشروع الذي تنفذه شركة "جنرال الكتريك" اللبنة الاولى لمشروع الربط (العراقي – الاردني – المصري) والذي سيؤهل للربط الثماني، كاشفا عن وجود خطة لان يكون المشروع بواقع خطين.

وارجع العبادي، تعطل اعمال مشروع الربط الكهربائي الخليجي، الى جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفوط العالمية، مؤكدا عقد اجتماعات دورية مع هيئة الربط الخليجي لمعاودة العمل، فيما قدر مدة انجاز المشروع بـ 16 الى 18 شهرا.

وأشار إلى ان "انجاز مشروع الربط التزامني مع ايران، سيسهم بموثوقية الشبكة الكهربائية بينهما"، منوها بان البلدين يرتبطان بثلاثة خطوط لنقل الطاقة بحجم 1200 ميغاواط.

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء: العراق سيكون محورا مهما لتمرير الطاقة بين معظم دول المنطقة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء: العراق سيكون محورا مهما لتمرير الطاقة بين معظم دول المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).