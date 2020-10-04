2020/10/04 | 09:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تصدر بيانا بشأن ربط رواتب الموظفين بقانون الاقتراض) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تصدر بيانا بشأن ربط رواتب الموظفين بقانون الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).